ufficiale Il Birmingham blinda il 16enne Bellingham jr col suo primo contratto da pro

Primo contratto da professionista per il talentoso Jobe Bellingham, fratello minore di Jude del Borussia Dortmund. Il trequartista classe 2005 ha trovato l'accordo col Birmingham come giocatore della prima squadra, che sarà effettivo non appena avrà compiuto 17 anni il prossimo 23 settembre.

Questo l'annuncio ufficiale del club inglese: