ufficiale Il neo-promosso Clermont si rinforza con Rashani. L'esterno era svincolato

Nuovo rinforzo per la neo-promossa Clermont Foot in vista della prossima Ligue 1. Il piccolo club francese ha infatti annunciato tramite i suoi canali ufficiali l’ingaggio di Elbasan Rashani, esterno sinistro classe ’93 della nazionale kosovara che arriva a costo zero, visto che il suo precedente contratto con i turchi dell’Erzurumspor era scaduto. Ha firmato col Clermont per le prossime due stagioni.