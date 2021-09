ufficiale il veterano Gonzalo Jara torna in Cile

Una carriera lunghissima, quella di Gonzalo Jara (36), iniziata nel 2003 e che non si fermerà nemmeno ora. Il difensore centrale cileno, dopo diciotto mesi passati in Messico, si è accordato con l'Union La Calera per il rientro in patria.

Jara è una vera e propria istituzione del calcio andino: 115 presenze ne La Roja, ed un percorso sportivo che lo ha portato in Inghilterra (West Bromwich Albion, Brighton e Nottingham Forest) ed in Germania con il Magonza. Due i Mondiali disputati, tra il 2010 ed il 2014., e due le edizioni della Copa America vinte.