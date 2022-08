ufficiale Islam Slimani è un nuovo giocatore del Brest. Contatto fino a giugno

Islam Slimani è un nuovo giocatore del Brest. L'attaccante algerino, dopo aver risolto il suo contratto con lo Sporting CP, torna quindi in Francia per una nuova tappa della sua lunga carriera: ha firmato fino al 30 giugno 2023 con opzione per un'altra stagione.