Ufficiale L'ex Arsenal e Frosinone riparte dal Brasile: Campbell in prestito all'Atletico Goianiense

vedi letture

Joel Campbell riparte dall'Atletico Goianiense. L'ex attaccante di Arsenal, Frosinone, Villarreal, Lorient, Sporting CP, Betis Siviglia e Olympiacos, ha lasciato l'Alajuelense per accasarsi in Brasile dove giocherà in prestito fino a luglio 2025. Di seguito il comunicato integrale e il post Instagram dedicato al giocatore:

"L'Atletico Goianiense è orgoglioso di annunciare l'ingaggio dell'attaccante costarricano Joel Campbell. Il giocatore 32enne è atterrato in Brasile questa settimana ed è già a Goia-GO per firmare con il Drago del Brasile fino a luglio 2025. Campbell era nell'Alajuelense Costarica Il club ha negoziato l'atleta con l'Atletico Goianiense in prestito di un anno. L'attaccante ha giocato 56 partite nella scorsa stagione, segnando 16 gol e distribuendo 5 assist. Campbell è uno dei più grandi giocatori della storia del Costarica, avendo partecipato a 3 mondiali (2014, 2018 e 2022). Inoltre, il costarricano ha passaggi attraverso grandi club del panorama mondiale come Arsenal, Betis, Sporting portoghese, Olympiacos, Club Leon e Monterrey".