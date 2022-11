UFFICIALE: Kolo Touré inizia la sua avventura da allenatore principale. Guiderà il Wigan

Kolo Touré è il nuovo allenatore del Wigan. L'ex difensore di Arsenal e Manchester City, inizia una nuova avventura dopo l'apprendistato come assistente del ct della Costa d'Avorio e di Brendan Rodgers prima col Celtic e successivamente al Leicester. 41 anni, ha firmato un accordo di tre anni e mezzo con i Latics, attualmente terzultimi in Championship, la seconda divisione inglese.

✍🏼 We are delighted to confirm the appointment of Kolo Touré as the Club's new First Team Manager!

