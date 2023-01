È durata appena due mesi l'avventura di Kolo Touré sulla panchina del Wigan Athletic. Il club inglese ha annunciato di aver sollevato l'ex difensore ivoriano dall'incarico di allenatore della prima squadra, ultima in classifica. Con Touré una sola vittoria in nove partite.

Wigan Athletic can confirm that they have parted company with First Team Manager, Kolo Touré.#wafc 🔵⚪️ #BELIEVE

— Wigan Athletic (@LaticsOfficial) January 26, 2023