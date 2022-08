ufficiale Konrad De La Fuente riparte dalla Grecia: passa in prestito all'Olympiakos

La notizia era nell'aria da qualche giorno e questa mattina è diventata ufficiale: Konrad De La Fuente è un nuovo giocatore dell'Olympiakos. Il talentuoso attaccante esterno viene ceduto in prestito per una stagione dal Marsiglia, che tra le diverse pretendenti ha scelto proprio i greci per far crescere il giocatore.