ufficiale L'ex meteora doriana Djordjevic torna in Russia: ha firmato con il Sochi

vedi letture

L'ex meteora della Sampdoria Luka Djordjevic che ha vissuto l'ultima stagione in Danimarca tra e fila del Vejle, torna in Russia e firma per il Sochi. Il giocatore aveva già giocato nel campionato russo con le maglie di Zenit, Arsenal Tula e Lokomotiv Mosca. In Serie A ha terminato la sua avventura con tre partite giocate e nessun gol segnato.