ufficiale l'ex Sampdoria Krsticic torna alla Stella Rossa

Nenad Krsticic (30) torna a casa. Il centrocampista serbo lascia dopo due anni l'AEK Atene e riabbraccia ancora una volta la sua Belgrado. E' il club greco ad annunciare il trasferimento.

DAl 2008 al 2016 Krsticic ha giocato in Italia, prima nelle giovanili della Sampdoria, poi in prima squadra ed infine per un semestre nel Bologna.