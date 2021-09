Mauricio Lemos, meteora al Sassuolo, vola in Belgio. Il difensore uruguayano, 25 anni, si trasferisce dal Fenerbahçe al Beerschot con la formula del prestito fino al termine stagione.

Beerschot trekt centrale verdediger Mauricio Lemos aan van @Fenerbahce op huurbasis.

Mauricio Lemos joins Beerschot on loan until the end of the season.

Meer info op onze site. 👇#WelcomeMauricio #TogetherWeBuildHistory

— K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) September 1, 2021