ufficiale l'Istanbul Basaksehir fa 'spazio' in rosa, Bangoura e Toure in Danimarca

vedi letture

L'Istanbul Basaksehir ha ceduto due giovani calciatori a titolo temporaneo. Si tratta di Sekou Tidiany Bangoura (19 anni, centrocampista) e Alya Toure (20 anni, ala destra). Entrambi vanno a giocare nello Jammerbugt, club di seconda divisione danese: per entrambi, il prestito sarà valido fino al termine della stagione 2022/23.

Cessioni necessarie per far spazio in rosa: il club turco, infatti, nelle prossime ore annuncerà gli arrivi di Pizzi dal Benfica e di Trezeguet dall'Aston Villa.