ufficiale l'olandese Vermeer si congeda dal Los Angeles FC

A quindici mesi dal suo arrivo, Kenneth Vermeer (35) saluta il Los Angeles FC. Il portiere olandese è approdato in Major League Soccer direttamente dal Feyenoord. Un'altra squadra fondamentale della sua carriera è l'Ajax. Ora Vermeer, passato anche per la nazionale degli oranje, è pronto per una nuova esperienza.