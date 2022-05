James Forrest, una vita nel Celtic. Il 31enne di Prestwick, come annunciato dai canali ufficiali del club campione di Scozia, continuerà a vestire la maglia biancoverde, unica indossata nella sua carriera da professionista, cominciata nel 2010. Ha firmato il rinnovo fino al 2025.

🍀 Celtic Football Club is delighted to announce that 𝗼𝗻𝗲-𝗰𝗹𝘂𝗯 𝗺𝗮𝗻 James Forrest has signed a new contract extension, committing his future to the club for a further 3 years!

🔥#Forrest2025💚

— Celtic Football Club (@CelticFC) May 12, 2022