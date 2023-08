ufficiale La Bosnia ha il nuovo ct. È Meho Kodro: "Puntiamo a Euro 2024"

La Bosnia ha un nuovo commissario tecnico, un ex Barcellona e Real Sociedad (tra le altre) quando giocava, il 56enne Meho Kodro. Per lui si tratta di un ritorno, dato che aveva già ricoperto l'incarico nel 2008. Ha annunciato di avere come obiettivo quello di portare la nazionale balcanica a disputare gli Europei del 2024.

Ecco le sue parole in conferenza stampa: "Sono assolutamente felice e orgoglioso, non importa quanto pesante sia il lavoro che ci aspetta. Il nostro grande obiettivo è andare all'Europeo e vogliamo anche riportare un po' di fiducia nei giocatori e nel pubblico. La squadra mi sembra scossa, ma certe cose possono viaggiare di pari passo e faremo tutto per arrivare ai nostri obiettivi. Tutto può cambiare in sole due o tre partite".