Ufficiale Nott's Forest, l'icona gallese Hennessey si ritira: resterà nello staff di Espirito Santo?

Il portiere gallese Wayne Hennessey si è ritirato dal calcio a 38 anni. L'estremo difensore è una autentica icona in Patria, avendo vestito per ben 109 volte la maglia della Nazionale del Galles, un record nazionale nel suo ruolo, e ha fatto parte della squadra che ha raggiunto le semifinali di Euro 2016.

Secondo quanto riferisce la BBC, è possibile che Hennessey resti al Forest unendosi allo staff tecnico, ma non c'è stata alcuna conferma definitiva che abbia mosso i primi passi come allenatore.

Hennessey ha esordito nei club professionistici nel 2006 con il Wolverhampton Wanderers, giocando in prestito per club come il Bristol City, lo Stockport County e lo Yeovil Town, prima di trasferirsi definitivamente al Crystal Palace, al Burnley e alla sua ultima squadra, il Nottingham Forest. Dal suo arrivo al Forest, ha collezionato solo nove presenze dal 2022 ad oggi, ma un grave infortunio al tendine d'Achille alla fine della stagione 2023-24 ha limitato il suo coinvolgimento.

Dal proprio profilo Instagram ha dichiarato: "Ho deciso di porre fine alla mia carriera da giocatore, guardo indietro con gratitudine e avanti con ottimismo mentre faccio i prossimi passi del mio percorso calcistico. Ho ricordi fantastici di quando giocavo sia per il club che per la nazionale. Fin dai miei primi giorni ai Wolves, ai prestiti allo Stockport e allo Yeovil, fino al periodo trascorso al Crystal Palace, al Burnley e al Nottingham Forest, ogni club mi ha formato sia dentro che fuori dal campo. Essendo nato e cresciuto nel Galles del Nord, ho sempre sognato di giocare ai massimi livelli. È stato un privilegio giocare in Premier League e per il mio Paese oltre 100 volte. L'estate del 2016 ha segnato l'apice della mia carriera: ho raggiunto la finale di FA Cup con il Palace e le semifinali degli Europei con il mio amato Galles".