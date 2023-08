ufficiale La Dinamo Mosca annuncia il messicano Chavez con 3 Mariachi che cantano in russo

Signori e signore, abbiamo l'annuncio del giorno. La Dinamo Mosca in queste ore ha infatti ufficializzato l'arrivo del centrocampista messicano Luis Chavez a titolo definitivo dal Pachuca con un video a dir poco curioso. Per omaggiare le origini del suo nuovo acquisto il club della capitale ha infatti realizzato un video in cui dei Mariachi gli dedicano una canzone dalle melodie rigorosamente messicane, ma col testo... in russo.

Questo l'annuncio ufficiale della Dinamo: