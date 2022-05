UFFICIALE: Leeds, colpo Brenden Aaronson dal RB Salisburgo. L'americano firma fino al 2027

Colpo americano per il Leeds. Il club di Andrea Radrizzani ha appena annunciato l'acquisto di Brenden Aaronson dal RB Salisburgo. Il trequartista classe 2000, autore di 6 gol e 10 assist in 41 presenze stagionali, ha firmato un contratto di cinque anni.

✍️ #LUFC is delighted to announce an agreement with Red Bull Salzburg for the transfer of Brenden Aaronson, which will be completed on July 1st

— Leeds United (@LUFC) May 26, 2022