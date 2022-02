ufficiale Leeds, risoluzione con Bielsa. Radrizzani: "La scelta più difficile da presidente"

Con un comunicato diramato dal sito ufficiale del club, il Leeds ha voluto annunciato la risoluzione consensuale con Marcelo Bielsa. "Questa è stata la decisione più difficile che ho dovuto prendere durante il mio mandato al Leeds United - ha detto Radrizzani - tenendo conto di tutto il successo che Marcelo ha avuto al club. Con Marcelo come allenatore, abbiamo avuto tre stagioni incredibili e i bei tempi sono tornati a Elland Road. Ha cambiato la cultura del club e ha portato in tutti noi una mentalità vincente. I momenti creati, in particolare nella stagione 2019/20 e la promozione in Premier League, vivranno ovviamente a lungo in tutti i nostri ricordi, me e i tifosi compresi. Tuttavia, devo agire nel migliore interesse del club e credo che ora sia necessario un cambiamento per garantire il nostro status di Premier League. I risultati e le prestazioni recenti non hanno soddisfatto le nostre aspettative. Ci troviamo in una posizione precaria in campionato e sento che ora è il momento giusto per assumere un nuovo allenatore, in modo da avere un impatto nella fase decisiva della stagione. Naturalmente, io e tutti gli altri del club vorrei ringraziare Marcelo per i suoi sforzi e risultati e gli auguriamo il meglio per il futuro". Il nuovo tecnico verrà annunciato domani.