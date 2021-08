ufficiale Leitner riparte dallo Zurigo. Il tedesco è stato meteora alla Lazio

vedi letture

Moritz Leitner è un nuovo giocatore dello Zurigo. Il centrocampista tedesco, campione di Germania col Borussia Dortmund nel 2012, si trasferisce in Svizzera e firma un accordo fino al 2022. 29 anni, Leitner ha anche giocato per un breve periodo in Italia, vestendo la maglia della Lazio da agosto 2016 a gennaio 2017: in biancoceleste ha raccolto la miseria di 2 presenze.