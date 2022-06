ufficiale Lens, il nuovo attaccante arriva dagli USA. È il polacco Buksa di New England

Il Lens ha ufficialmente ingaggiato un nuovo attaccante in vista della prossima Ligue 1. Si tratta di Adam Buksa, attaccante polacco di 25 anni che milita in MLS, in forza a New England Revolution. Dal 1° luglio sarà un nuovo giocatore dei transalpini, che l'hanno rilevato per una cifra non resa nota nel comunicato (diramato per ora dagli statunitensi) ma che viene stimata da indiscrezioni giornalistiche intorno a 6 milioni di euro.