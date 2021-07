ufficiale Liverpool, contratto da professionista per il raccattapalle-eroe del 4-0 al Barça

Origi, Wijnaldum, Alisson, Alexander-Arnold, Klopp. La lista degli eroi che il 7 maggio 2019 confezionarono il 4-0 del Liverpool al Barcellona che valse la finale di Champions League (poi vinta) è lunga, ma l'impresa non sarebbe stata possibile senza l'aiuto decisivo di Oakley Cannonier, il raccattapalle che rimise rapidamente il pallone in gioco per il calcio d'angolo decisivo. All'epoca aveva 14 anni, era un talento dell'Academy. Oggi diventa un professionista. I Reds hanno infatti annunciato che Cannonier ha firmato il suo primo contratto: potrebbero aprirsi per lui dunque anche le porte della prima squadra.