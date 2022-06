ufficiale Liverpool, tre giovani escono in prestito dalla rosa di Klopp

Tre uscite dalla rosa del Liverpool nelle scorse ore. Tre giovani sono stati mandati in prestito: due nelle serie inferiori, i difensori Conor Bradley (2003) e Adam Lewis ('99) rispettivamente al Bolton in League One e al Newport in League Two; mentre l'imponente centrale francese Billy Koumetio (2002) la prossima stagione sarà nell'Austria Vienna.