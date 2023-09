ufficiale Lo Schalke in crisi esonera Thomas Reis. Squadra terzultima in Zweite Liga

Sette punti in sette partite e terzultimo posto in classifica. Chi si aspettava che lo Schalke 04 dominasse la Zweite Liga dopo la retrocessione della scorsa stagione, è stato subito smentito. La squadra di Gelsenkirchen ha così deciso di esonerare l'allenatore Thomas Reis: al suo posto, come traghettatore fino alla nomina del nuovo tecnico, ci sarà Matthias Kreutzer.