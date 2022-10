ufficiale Lopetegui esonerato dal Siviglia. Fatale il poker subito dal Borussia Dortmund

Il pessimo avvio di stagione del Siviglia e la pesante sconfitta di Champions League subita per mano del Borussia Dortmund (1-4) in Champions, costano la panchina a Julen Lopetegui. La società andalusa ha comunicato l'esonero del tecnico dopo tre stagioni di ottima fattura e l'inizio della quarta, invece, non all'altezza delle aspettative.