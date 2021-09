ufficiale Los Angeles FC, ingaggiato il portiere Blackman. Si era svincolato dal Chelsea

Il Los Angeles FC ha annunciato sui propri canali ufficiali l'ingaggio del portiere Jamal Blackmann, svincolatosi in estate dal Chelsea. L'inglese classe '93 ha firmato un contratto di un anno con opzione per il 2022 con la franchigia USA che ora sta attendendo il transerf e il visto P1 del giocatore per inserirlo nel roster per la stagione in MLS.