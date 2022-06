ufficiale Mainz, il difensore mancino Lavalée mandato a giocare in Belgio

Nuova avventura in Belgio per Dimitri Lavalee. Il poliedrico difensore di piede mancino classe '97 lascia a titolo temporaneo il Mainz, in Bundesliga, e si accasa fino al prossimo 30 giugno in prestito al Sint-Truiden.