ufficiale Manchester City, il centrocampista Doyle ancora in prestito. Va a Sheffield

Nuova avventura in prestito per Tommy Doyle, centrocampista inglese classe 2001 rientrato in forza al Manchester City dopo il prestito allo Sheffield United. Altro giro lontano dall'Etihad per lui, ancora a titolo temporaneo: stavolta giocherà con lo Sheffield United, sempre in seconda serie, fino a giugno 2023.