ufficiale Manchester United, il baby terzino Fernandez ceduto in prestito al Preston

Il Manchester United ha ceduto uno dei talenti più interessanti del settore giovanile. Alvaro Fernandez, 19enne terzino sinistro spagnolo, si trasferisce in prestito al Preston North End fino al termine della stagione. Il giocatore, nonostante l'età, è stato eletto Player of the Year della formazione Under-23 dei Red Devils.