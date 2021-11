ufficiale New England Revolution, bomber Bou firma il rinnovo fino a dicembre 2023

Gustavo Bou, attaccante argentino dei New England Revolution, ha firmato il rinnovo del contratto con la franchigia americana. Il nuovo accordo scadrà il 31 dicembre 2023. Trentuno anni, Bou ha realizzato 29 gol e 14 assist in 62 presenze per il suo club dal 2019. In questa stagione sono 15 le reti segnate in 30 presenze.