ufficiale New York City, ecco il nazionale americano Morales

Avventura negli States per Alfredo Morales (30). il centrocampista lascia il Fortuna Dusseldorf ed approda al New York City FC, squadra appartenente al circuito internazionale con a capo il Manchester City. Accordo fino al 2023 ed opzione per un ulteriore anno.

Nato e cresciuto in Germania (è un prodotto del vivaio dell'Hertha Berlino), Morales detiene origini americane e peruviane, ed ha svolto 16 incontri con la nazionale a stelle e strisce.