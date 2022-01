Il Newcastle ha ceduto Freddie Woodman al Bournemouth in prestito fino al termine della stagione. 24 anni, il portiere aveva iniziato da titolare giocando le prime 4 partite di Premier League, più una di Carabao Cup, salvo poi uscire di scena a seguito di un infortunio.

Buzzing to have joined @afcbournemouth for the rest of the season. Big four months ahead 👊🏻 🍒 pic.twitter.com/0ylYMgPmhs

— Freddie Woodman (@FreddieWoodman) January 31, 2022