ufficiale Nicholas Gioacchini torna a casa. Ha firmato con Orlando fino al 2024

Nicholas Gioacchini torna a casa. L'attaccante italo-americano, nato a Kansas City nel 2000, giocherà per la prima volta in MLS. Come riportano i canali ufficiali del Caen, il giocatore è stato ceduto a Orlando FC, con cui ha firmato un contratto fino al 31 dicembre 2024. Gioacchini, che aveva lasciato gli USA da giovanissimo per trasferirsi in Italia prima e in Francia poi, ha già collezionato ben 8 presenze con la Nazionale americana, con cui ha segnato tre reti.