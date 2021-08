ufficiale Norwich, ecco Kabak in prestito con diritto di riscatto. Niente Torino per lui

Ufficiale il trasferimento di Ozan Kabak, difensore turco seguito anche dal Torino in questa sessione di mercato, al Norwich. I canarini di Premier League ne hanno infatti ufficializzato l'acquisto in prestito con diritto di riscatto dallo Schalke 04 per la prossima stagione.