ufficiale nuovo acquisto per il Getafe, ecco l'ex Barcellona Sandro Ramirez

Nuovo acquisto per il Getafe, che ha reso noto l'acquisto in prestito per una stagione dall'Huesca di Sandro Ramirez. Ex, tra le altre, dell'Everton, Sandro, cresciuto nel Barcellona, firma fino al 2022 e sarà subito a disposizione della squadra di Michel.