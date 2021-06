Pierre Kunde Malong (25) è il secondo regalo che l'Olympiakos si fa per festeggiare il 46° titolo vinto nella sua gloriosa storia. Il centrocampista camerunense, 20 presenze con i Leoni Indomabili, arriva dal Magonza dove ha giocato nelle ultime tre stagioni. Malong da giovane ha fatto parte dell'Atletico Madrid.

Già tesserato da tempo l'attaccante brasiliano Tiquinho Soares (30), in uscita come tanti dal campionato cinese.

Μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού ο Πιέρ Κουντέ!/ @PierreKunde is a member of the Olympiacos family! 🔴⚪️🦁#Olympiacos #Transfer #Welcome #PierreKunde #WelcomeKunde #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/wbtLveJdRF

