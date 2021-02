ufficiale Olympiakos, Rafinha risolve il contratto

A sei mesi dal suo arrivo in Grecia, Rafinha (35) pone fine all'esperienza con la casacca dell'Olympiakos. Il terzino brasiliano ex Genoa lascia il club dopo aver messo insieme 14 presenze ed un assist in campionato e sei apparizioni in Champions League.