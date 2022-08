ufficiale Olympique Lione, innesto in prospettiva: arriva l'ala classe 2003 Pathé Mboup

Innesto in prospettiva per l'Olympique Lione. Come annunciato tramite un comunicato ufficiali, il club del Rodano ha prelevato Pathé Mboup, ala sinitra classe 2003, dal Dakar Sacré Coeur.