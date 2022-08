ufficiale Osasuna, per il terzino Areso la prossima stagione sarà in seconda serie

Nuova avventura in cadetteria per Jesus Areso, terzino destro classe 1999 scuola Athletic Club di Bilbao e attualmente in forza all'Osasuna. La società di Pamplona ne ha definito nelle scorse ore la cessione a titolo temporaneo, in prestito per la prossima stagione, al Burgos.