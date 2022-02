ufficiale Portland Timbers, risolto il contratto di Andy Polo dopo caso di violenze domestiche

vedi letture

I Portland Timbers hanno risolto anticipatamente il contratto di Andy Polo dopo il caso di violenza domestica che ha coinvolto il centrocampista peruviano e la sua partner. Il classe ’94 era già stato sospeso della MLS nella giornata di mercoledì.

"Siamo profondamente dispiaciuti di non aver sospeso immediatamente Polo, soprattutto dopo i nuovi preoccupanti dettagli sui suoi abusi emersi questa settimana", ha dichiarato il club statunitense in un comunicato ufficiale. "È stato un errore da parte nostra, non accadrà mai più".