ufficiale Andy Polo torna a casa. L'ex Primavera nerazzurro firma con l'Universitario

Andy Polo, il cui contratto con i Portland Timbers era stato risolto dopo un caso di violenza domestica nei confronti della sua compagna, torna in patria. Il classe ’94, ex Primavera dell'Inter nella seconda parte della stagione 2013/14, ha firmato con l'Universitario de Deportes, club in cui è cresciuto calcisticamente.