ufficiale Pucciarelli riparte dall'Australia: contratto biennale con il Melbourne City FC

Fabrizio Ferrari ne aveva parlato a TMW, Manuel Pucciarelli aveva l'opportunità di sbarcare in Australia. E così è stato, perché l'ex ChievoVerona ha sottoscritto un biennale con il Melbourne City FC.

Ecco la nota del club:

"Il Melbourne City FC è entusiasta di annunciare la firma del centrocampista offensivo italiano Manuel Pucciarelli fino alla fine della stagione 2022/23.

Pucciarelli, che ha compiuto 30 anni a giugno, porta una vasta esperienza in uno dei migliori campionati del mondo, avendo fatto 136 presenze in Serie A italiana - segnando 16 gol e assistendo altri 7. Ha anche giocato 78 partite di Serie B - segnando 10 volte e aiutandone altre 7.

La versatilità dell'italiano aggiungerà un'altra dimensione all'attacco del City, avendo giocato come trequartista, seconda punta e ala sinistra rovesciata per tutta la sua carriera.

Dopo aver trascorso la maggior parte della sua carriera all'Empoli FC, Pucciarelli ha recentemente giocato negli Emirati Arabi Uniti, dove ha giocato quasi 20 partite fino a quando la stagione è stata interrotta a causa del Covid-19. Si prevede che si unirà alla squadra del City a metà ottobre, dopo aver completato la quarantena dell'hotel".

Spazio poi alle parole del direttore Michael Petrillo: "Manuel è un giocatore davvero di talento, ha ottime capacità tecniche per giocare come centrocampista ma anche la nitidezza per giocare da attaccante che lo rende il giocatore ideale per la nostra squadra. Ci siamo presi il nostro tempo per fare questa scelta, non solo stavamo cercando questi attributi, vogliamo anche un giocatore con la capacità e la voglia di lavorare sodo dentro e fuori dal possesso, che è vitale per il nostro modo di giocare a calcio. Sono fiducioso che i fan si divertiranno a guardare Manuel come giocatore. L'aggiunta di un giocatore del suo calibro, con un contratto pluriennale, mostra l'ambizione del Club non solo di costruire sul successo della scorsa stagione, ma anche di continuare ad aggiungere stabilità e portare giocatori in grado di interpretare il nostro stile di calcio offensivo".