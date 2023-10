ufficiale Rangers, esonerato Michael Beale. Già 7 i punti di distacco dal Celtic

Non c'è pace per i Rangers di Glasgow. Dopo l'addio di Steven Gerrard, che aveva riportato la squadra a vincere il titolo nazionale a dieci anni di distanza dall'ultima volta, la squadra scozzese è tornata a guardare il dominio dei cugini del Celtic. La sconfitta con l'Aberdeen costa la panchina a Michael Beale: sono già sette i punti di distacco dai rivali cittadini e in più c'è stata l'eliminazione nei playoff di Champions League.

Il club ha annunciato che Steven Davis sarà allenatore ad interim.