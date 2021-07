ufficiale Red Bull Salisburgo, preso l'attaccante croato Roko Simic, figlio di Dario

Ennesimo colpo di prospettiva per il Red Bull Salisburgo. Acquistato dalla Lokomotiva Zagabria Roko Simic (17), centravanti croato figlio dell'ex difensore di Inter e Milan Dario. Per lui contratto triennale e partenza dal Liefering, la seconda squadra degli austriaci.

Simic Jr., nato a Milano, non è soltanto un figlio d'arte, dato che si è messo in mostra per la sua precocità con la prima squadra, dove ha segnato 4 goal in 26 gare.