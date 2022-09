ufficiale Reims scatenato: Mbow rinnova e va al Seraing. Ingaggiato Richardson

Il Reims è tra i grandi protagonisti dell'ultimo giorno di mercato. Il club francese ha annunciato di aver rinnovato il contratto di Moustapha Mbow, che contestualmente viene ceduto in prestito ai belgi del Seraing. Ingaggiato, invece, Amir Richardson: il talento arriva in prestito dal Le Havre, dove resterà in prestito fino al termine della stagione.

🔁 𝗨𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗹𝗼𝗻𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗲𝘁 𝘂𝗻 𝗽𝗿𝗲̂𝘁 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗠𝗼𝘂𝘀𝘁𝗮𝗽𝗵𝗮 𝗠𝗯𝗼𝘄 ! Le défenseur rémois a prolongé jusqu'en 2025 et est prêté dans la foulée au @RfcSeraing167 ! Bonne saison Mouss' ! 🤝 — Stade de Reims (@StadeDeReims) September 1, 2022