ufficiale Rennes, 15 milioni di euro al Nordsjaelland per l'attaccante 19enne Sulemana

vedi letture

Acquisto di grande rilievo per il Rennes, che si aggiudica un potenziale baby prodigio del calcio. Si tratta di Kamaldeen Sulemana, attaccante esterno che si è messo in mostra nell’anno e mezzo trascorso al Nordsjaelland, in Danimarca. Per arrivare al Ghanese classe 2002 il club del nord della Francia ha sborsato circa 15 milioni di euro. Per il 19enne di piede destro contratto quinquennale, con scadenza al 30 giugno 2026.