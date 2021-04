Allan McGregor rinnova coi Glasgow Rangers e resta a "casa", come da lui stesso dichiarato subito dopo l'annuncio. Lo storico portiere, 39 anni già compiuti, ha firmato infatti un contratto di un altro anno col club scozzese dopo aver accumulato già 24 presenze anche in questa stagione. Ecco l'annuncio ufficiale:

🏡 ‘Home’ is the word Allan McGregor used to describe Rangers today after signing a new one-year extension to his contract.

— Rangers Football Club (@RangersFC) April 1, 2021