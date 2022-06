ufficiale McGregor non si ferma. A 40 anni difenderà ancora la porta dei Rangers

Allan McGregor non si ferma e, anche a 40 anni, continuerà a difendere la porta dei Rangers. Il club scozzese, arrivato in finale dell'ultima Europa League, ha ufficializzato il prolungamento del suo contratto (in scadenza tra dieci giorni) per un'altra stagione.