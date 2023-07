ufficiale Romain Saiss si trasferisce in Qatar. Ha firmato con l'Al Sadd

Romain Ghanem Paul Saïss lascia l'Europa. L'esperto centrale marocchino si trasferisce in Qatar: l'Al Sadd, club che ha ingaggiato di recente Gonzalo Plata e in cui giocano anche il colombiano Mateus Uribe (ex Porto) e il brasiliano Paulo Otavio (ex Wolfsburg), oltre che Guilherme (ex Udinese). Lascia il Besiktas dopo una sola stagione e firma un contratto fino al 30 giugno 2025.

Dalla Francia all'Inghilterra

Capitano del Marocco, che ha guidato alla semifinale del Mondiale in Qatar, Saiss è nato in Francia, a Bourg-de-Péage, il 26 marzo 1990. Ha esordito tra i professionisti con il Clermont, prima di passare al Le Havre e all'Angers. L'esperienza più importante è stata sicuramente quella in Inghilterra, dove per sei stagioni ha difeso i colori del Wolverhampton. Con la sua Nazionale ha disputato 75 partite, mettendo a segno anche due reti.