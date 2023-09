ufficiale Beffa saudita ai qatarioti, l'Al Shabab scippa Saiss all'Al Sadd

Lo scorso 24 luglio era stato ufficializzato il trasferimento di Roman Saiss (33 anni) a costo zero all'Al Sadd, in Qatar, ma per via degli slot disponibili la società non aveva mai depositato il suo contratto. Il difensore o centrocampista della nazionale marocchina era rimasto quindi "sospeso", fino a che oggi non è arrivato un affondo decisivo.

E quindi che avventura in Medio Oriente sia, per lui, ma in Arabia Saudita. L'Al Shabab si è inserito e, sfruttando le difficoltà dei qatarioti, si è aggiudicato l'esperto calciatore, annunciandolo così sui social: